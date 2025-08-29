أخبار الفن اليوم: سبب تواجد محمد منير في ألمانيا.. جوليا روبرتس تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا.. وزير الثقافة: ليس لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه ليس لديه أي معلومات حول ما أشيع عن عودة الدكتورة رانيا يحيى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون في روما إلى رئاسة الأكاديمية مرة أخرى.



وفي تصريحات خاصة لـ "فيتو"، حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إلغاء قرار إنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى وعودتها إلى الأكاديمية المصرية بروما، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: “ليست لدي أية معلومات ولم تخطرني أي جهة في مصر بعودتها إلى موقعها برئاسة أكاديمية روما وليس لدي أي تعليق حول هذا الأمر”.

وفوجئ الوسط الثقافي اليوم، بمنشور على صفحة السيدة علا مكاوى، والدة الدكتورة رانيا يحيى قالت فيه: “إلى كل من يهمه الأمر، بفضل من الله وجنوده، كل الحمد والشكر والحب، لله العدل المطلق.. إلغاء قرار إنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى، وكل الشكر لمن دعمها بكلمة أو شهد في حقها شهادة حق”.

فاجأ مطرب الراب ويجز الجمهور يطرح أحدث ألبوماته الغنائية “عقارب”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”.

الألبوم الجديد يتضمن 12 أغنية يسعى لإطلاقها جميعا دفعة واحدة، من بينها: كبسولة، خسرت الشعب، بيقولوا ما يقولوا، باد دايز، مظهر ومال، افتر بارتي، وازاي تفوتني.

أعلن النجم محمد رمضان ، عن غنائه الأغنية الرسمية لموسم جدة في السعودية لعام 2025.

وكشف برومو الأغنية، أن محمد رمضان سيقدم أغنية موسم جدة 2025 باللهجة الخليجية وعلق على البرومو قائلا: “(جدة غير) الأغنية الرسمية لموسم جدة 2025.. كل سنة والمملكة العربية السعودية ملكًا وولي عهدًا وشعبًا بخير وصحة وسعادة.. ثقة في الله نجاح جبار”.

وكان الفنان محمد رمضان أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

بدأت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء لفيلم “بعد الصيد” After the Hunt، باليوم الثالث، للدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتألقت جوليا روبرتس، على السجادة الحمراء المخصصة لـ After the Hunt ، بفستان كحلي اللون، ذو تصميم بسيط، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها.

تحدثت مي عز الدين عن وفاة والدتها قائلة: "مش حابة أتكلم في الموضوع دا مفيش حد يستطيع أن يتجاوز أحزانه في أهله، واللي بيتقول إني خرجت وروحت صيفت في الساحل، مع إني أنا والساحل أعداء يبقى بيقول أي كلام.

وأضافت مي خلال لقائها مع معتز الدمرداش في برنامج ضيفي، أنها تحب فيلم بوحة الذي قدمته مع محمد سعد، مشيرة إلى أنها تحب أيضا كواليسه، متابعة: “كنا بنضحك كتير ومحمد طول ما هو ماشي كان بيتريق عليا، بس كنا بننبسط مع بعض، أنا مش بعرف أعمل غير حاجة واحدة بس وأساتذتي ومنهم عم حسن حسني الله يرحمه وسمير غانم كلهم علموني إزاي أصنع الإفيه، أي فنان دمه خفيف علمني حاجة واللي اكتشف موهبتي هو المخرج محمد النجار”.

كشف أحمد بنداري، المساعد الخاص بالكينج، حقيقة سفر محمد منير إلى ألمانيا بسبب حالته الصحية، بعدما تداول أنباء في الساعات الأخيرة بتعرضه لأزمة صحية.

أكد مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الكينج متواجد في ألمانيا من أجل الابتعاد عن الضغوط لعدة أيام، مشددا أنه لم يخضع لأي فحوصات طبية هناك.

شدد مساعد “الكينج” على أن الأنباء التي تداولت بشأن تدهور حالته الصحية، مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن وضعه الصحي مستقر.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم اسم النجمة الكبيرة الراحلة فيروز في الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025.

خيم الحزن على الوسط الفني صباح الجمعة، برحيل السيناريست والمنتج الفني فاروق عبد الخالق، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، تاركًا خلفه مسيرة طويلة من الإبداع والإنجازات في مجال السينما والدراما.

