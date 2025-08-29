الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

محمد منير
محمد منير

كشف أحمد بنداري، المساعد الخاص بالكينج، حقيقة سفر محمد منير إلى ألمانيا بسبب حالته الصحية، بعدما تداول أنباء في الساعات الأخيرة بتعرضه لأزمة صحية. 

سبب سفر محمد منير إلى ألمانيا

وأكد مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الكينج متواجد في ألمانيا من أجل الابتعاد عن الضغوط لعدة أيام، مشددا أنه لم يخضع لأي فحوصات طبية هناك.

وشدد مساعد “الكينج” على أن الأنباء التي تداولت بشأن تدهور حالته الصحية، مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن وضعه الصحي مستقر.

