ثقافة وفنون

بحضور طاغ لإيما ستون، انعقاد المؤتمر الصحفي لفيلم Bugonia بمهرجان فينيسيا (فيديو)

ايما ستون في مهرجان
ايما ستون في مهرجان فينيسيا، فيتو

عقد منذ قليل، المؤتمر الصحفي لفيلم Bugonia، للنجمة إيما ستون، والذي يعرض ضمن فعاليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتألقت إيما ستون بفستان أسود بسيط، أظهر جمالها الطبيعي، فيما تركب شعرها منسدلا علي وجهها.

Image

تفاصيل فيلم Bugonia

Bugonia، هو فيلم خيال علمي كوميدي من إخراج يورجوس لانثيموس، وسيناريو ويل تريسي، وهو إعادة إنتاج باللغة الإنجليزية للفيلم الكوري الجنوبي «أنقذوا الكوكب الأخضر» للمخرج جانغ جون هوان، والفيلم من بطولة إيما ستون، وجيسي بليمونز.

 

Image

الدورة 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image
Image
Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

 وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

