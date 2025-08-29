السبت 30 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

جوليا روبرتس تتألق على السجادة الحمراء لفيلم After the Hunt بمهرجان فينيسيا (صور)

جوليا روبرتس، فيتو
جوليا روبرتس، فيتو

بدأت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء لفيلم “بعد الصيد” After the Hunt، باليوم الثالث، للدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

وتألقت جوليا روبرتس، على السجادة الحمراء المخصصة لـ  After the Hunt ، بفستان كحلي اللون، ذو تصميم بسيط، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها.

Image
Image
Image

تفاصيل فيلم After the Hunt

After the Hunt، فيلم إثارة نفسية من إنتاج عام ٢٠٢٥، من إخراج لوكا جوادانيينو، وتأليف نورا جاريت. وهو من بطولة جوليا روبرتس، وآيو إيديبيري، وأندرو جارفيلد، ومايكل ستولبارج، وكلوي سيفيني، ويروي الفيلم قصة ألما، أستاذة جامعية عالقة بين اتهام بالاعتداء الجنسي من قِبل أحد طلابها وزميل لها.
ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 10 أكتوبر 2025، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا.

Image

 

Image
Image

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

