مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه ليس لديه أي معلومات حول ما أشيع عن عودة الدكتورة رانيا يحيى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون في روما إلى رئاسة الأكاديمية مرة أخرى.



وفي تصريحات خاصة لـ "فيتو"، حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إلغاء قرار إنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى وعودتها إلى الأكاديمية المصرية بروما، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: “ليست لدي أية معلومات ولم تخطرني أي جهة في مصر بعودتها إلى موقعها برئاسة أكاديمية روما وليس لدي أي تعليق حول هذا الأمر”.

وفوجئ الوسط الثقافي اليوم، بمنشور على صفحة السيدة علا مكاوى، والدة الدكتورة رانيا يحيى قالت فيه: “إلى كل من يهمه الأمر، بفضل من الله وجنوده، كل الحمد والشكر والحب، لله العدل المطلق.. إلغاء قرار إنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى، وكل الشكر لمن دعمها بكلمة أو شهد في حقها شهادة حق”.

