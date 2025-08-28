الجمعة 29 أغسطس 2025
أيمن بهجت قمر يكشف كواليس تحضيرات فيلم هيروشيما

هيروشيما. فيتو
هيروشيما. فيتو

نشر السينارست أيمن بهجت قمر صورة من كواليس تحضيرات أسرة فيلم “هيروشيما”، لانطلاق تصوير العمل الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا والفنانة ياسمين رئيس.

 

 وتبدأ تصوير أول مشاهد العمل بمنطقة الصليبية، حيث من المقرر أن تجمع المشاهد الأولى كلا من السقا وياسمين رئيس.  

أحداث فيلم هيروشيما

 وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين رغم اختلاف الطباع، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال. 

 

أحمد السقا 

ويعرض خلال الفترة الحالية فيلم “أحمد وأحمد” للنجم أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.  

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث. 

