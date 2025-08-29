باللهجة الخليجية، محمد رمضان يعلن عن الأغنية الرسمية لموسم جدة 2025 (فيديو)

أعلن النجم محمد رمضان ، عن غنائه الأغنية الرسمية لموسم جدة في السعودية لعام 2025.

محمد رمضان يغني الأغنية الرسمية لموسم جدة 2025

وكشف برومو الأغنية، أن محمد رمضان سيقدم أغنية موسم جدة 2025 باللهجة الخليجية وعلق على البرومو قائلا: “(جدة غير) الأغنية الرسمية لموسم جدة 2025.. كل سنة والمملكة العربية السعودية ملكاً و ولي عهداً وشعباً بخير وصحة وسعادة.. ثقة في الله نجاح جبار”.

وكان الفنان محمد رمضان أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف رمضان: تتميز الأغنية بطابعها الفلكلوري، وقد تعاون فيها رمضان مع الكاتب والموزع رودي سليمان، بينما لحنها مأخوذ من الفلكلور الشعبي، وتولى تسجيلها الموسيقي طوني سابا.

وعبر رمضان عن حبه للبنان من خلال منشور على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أغنية قلبي سميتو لبنان نزلت عالمنصات... واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين واصل، ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح"

وكان الفنان محمد رمضان، أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في لبنان وشاركته الغناء النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي لاقت تفاعلا من الجمهور وسط رقصاته الاستعراضية على مسرح الحفل ومنهم أغنية نمبر وان والملك والسلطان وغيرهم.

كما فاجأ محمد رمضان الجمهور بإطلالته الغريبة، حيث ارتدى بدلة بيضاء دون أن يرتدي قميصا، وحرص على رفع العلم اللبناني خلال حفله.

