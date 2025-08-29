مي عز الدين: اتعلمت من أساتذتي حسن حسني وسمير غانم، ومحمد سعد كان بيتريق عليا

تحدثت مي عز الدين عن وفاة والدتها قائلة: "مش حابة أتكلم في الموضوع دا مفيش حد يستطيع أن يتجاوز أحزانه في أهله، واللي بيتقول إني خرجت وروحت صيفت في الساحل، مع إني أنا والساحل أعداء يبقى بيقول أي كلام.

مي عز الدين مع معتز الدمرداش

وأضافت مي خلال لقائها مع معتز الدمرداش في برنامج ضيفي، أنها تحب فيلم بوحة الذي قدمته مع محمد سعد، مشيرة إلى أنها تحب أيضا كواليسه، متابعة: “كنا بنضحك كتير ومحمد طول ما هو ماشي كان بيتريق عليا، بس كنا بننبسط مع بعض، أنا مش بعرف أعمل غير حاجة واحدة بس وأساتذتي ومنهم عم حسن حسني الله يرحمه وسمير غانم كلهم علموني إزاي أصنع الإفيه، أي فنان دمه خفيف علمني حاجة واللي اكتشف موهبتي هو المخرج محمد النجار”.

