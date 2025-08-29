الجمعة 29 أغسطس 2025
رحيل السيناريست فاروق عبد الخالق.. مسيرة إبداعية تنطفئ

السيناريست فاروق
السيناريست فاروق عبد الخالق

خيم الحزن على الوسط الفني صباح الجمعة، برحيل السيناريست والمنتج الفني فاروق عبد الخالق، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، تاركًا خلفه مسيرة طويلة من الإبداع والإنجازات في مجال السينما والدراما.

إعلان الوفاة

أعلن خبر الوفاة هاني فاروق، نجل شقيقة الراحل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الكاتب والسيناريست والمنتج الفني الكبير فاروق عبد الخالق”.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر، على أن يُدفن جثمانه في مقابر العائلة بطريق السويس.

مشوار فني متنوع

فاروق عبد الخالق واحد من الأسماء البارزة في مجال السينما المصرية؛ فقد جمع بين الكتابة والإنتاج والنقد، وتخرج في المعهد العالي للسينما، قبل أن يترك بصمته في أعمال سينمائية وتليفزيونية بارزة.

من بين أعماله في الكتابة:

فيلم "فتاة من إسرائيل" (1999).

فيلم "كارت أحمر" (1994).

وفي مجال الإنتاج الفني تولى أعمالًا مميزة مثل:

"القبطان" (1997).

"كارت أحمر" (1994).

"موعد مع الرئيس" (1990).

كما ارتبط اسمه مؤخرًا بعدد من الأعمال الحديثة مثل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" (2024)، ومسلسلي "بريستيج" و"مملكة الحرير" المقرر عرضهما في 2025.

حضور نقدي وأكاديمي

إلى جانب عمله ككاتب ومنتج، كان فاروق عبد الخالق حاضرًا في المشهد الثقافي والسينمائي عبر إسهاماته النقدية، حيث أصدر عدة مؤلفات أبرزها كتابه "الهجرة.. الرق.. الحرية في أفلام غرب أفريقيا"، الذي طرح خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

كما تولى إدارة المركز القومي للسينما، وكان له دور بارز في دعم تجارب شبابية وأفلام مستقلة.

ردود فعل الوسط الفني

سارع عدد من الفنانين والكتاب إلى نعي السيناريست الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السينما المصرية فقدت واحدًا من أهم صناع الكلمة والصورة، وأن أعماله ستظل باقية في ذاكرة الأجيال.

