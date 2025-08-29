الجمعة 29 أغسطس 2025
تكريم اسم الراحلة "فيروز" بمهرجان الإسكندرية السينمائي

فيروز
فيروز

 أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم اسم النجمة الكبيرة الراحلة فيروز في الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025.

وفيروز عرفت بلقب الصغيرة اسمها الحقيقي بيروز آرتين كالفيان 1942، 2016، وهي واحدة من أبرز أيقونات الطفولة في تاريخ السينما المصرية والعربية، اكتشفها الموسيقار إلياس مؤدب في حفل حضره الملك فاروق، وقدّمها إلى النجم أنور وجدي، الذي أطلق عليها اسم فيروز لتبدأ معه رحلة فنية مميزة وهي في السابعة من عمرها بفيلم ياسمين 1950.

سطعت فيروز في مجموعة من الأعمال الخالدة، من بينها، فيروز هانم الذي عُرض عام 1951 ودهب 1953، كما شاركت في عدة أفلام مع النجم إسماعيل ياسين مثل إسماعيل ياسين طرزان،  أسست مع والدها شركة لإنتاج الأفلام وقدّمت من خلالها الحرمان وعصافير الجنة.

ورغم اعتزالها المبكر، بقيت أعمالها محفورة في وجدان الجمهور، حتى لقّبها النقاد والجمهور بـ  شيرلي تمبل المصرية، لبراءتها وخفة ظلها، وقد حصلت خلال مسيرتها على عدد من الجوائز، من أبرزها تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2001.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي على الاحتفاء بروّاد وصنّاع السينما الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الفن السابع.

المهرجان يُقام هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

