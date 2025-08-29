السبت 30 أغسطس 2025
هدف وحيد وحالة طرد، سيراميكا يتقدم علي المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

تأخر فريق المقاولون العرب أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا مبكرا في الدقيقة الثالثة من  اللقاء عن طريق عمرو السولية. 

كما شهد الشوط الأول تلقى عمر قلاوة لاعب سيراميكا البطاقة الحمراء في الدقيقة 18.

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:  

محمود أبو السعود، محمد حامد، عمر الوحش، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، إسلام عبد اللاه، محمد عنتر، جوزيف أوشايا، أحمد كهربا، محمود جودة، تشارلز باسي.  

وجاء تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى -  صديق إيجولا - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد مغربي  - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - احمد بلحاج - محمد رضا. 

ترتيب المقاولون وسيراميكا

ويحتل فريق المقاولون العرب الترتيب الـ20 وقبل الأخير برصيد نقطتين، أما سيراميكا فيأتي في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط. 

