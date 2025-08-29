السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

الأهلي يكتسح اتحاد بسيون 9-0 في الدوري الممتاز للسيدات

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، على نظيره اتحاد بسيون، بنتيجة 9ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام اتحاد بسيون

 وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏ 

حراسة المرمى: مها الدمرداش. 

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف. 

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عمر ونور يوسف وحبيبة عصام وأشرقت عادل.

 خط الهجوم: ميرسي أتوبرا. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأسماء علي وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان ونادين غازي ونادين محمد وميا داردن وسارة خالد.

ويقام الدوري بنظام المجموعة الواحدة من دورين ذهابًا وإيابًا، وتعد المشاركة الحالية هي الثانية لفريق الأهلي بعد موسم أول تواجد خلاله في المركز الثاني بجدول الترتيب، ونجح في التتويج بلقب كأس مصر. 

الجهاز الفني لسيدات الأهلي

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وجينا حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

