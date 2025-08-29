دوري المحترفين، عودة الجماهير لمدرجات بلدية المحلة بداية من مواجهة أبو قير

أعلن نادي بلدية المحلة في بيان رسمي عودة المشجعين إلى مدرجات استاد النادي بداية من المباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية واستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة.

وقال بلدية المحلة في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “يسعد مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة الدكتور مصطفى الشامي أن يزف إلى جماهير النادي الملكي الوفية بشرى سارة، حيث تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية للسماح بعودة الجماهير إلى المدرجات، وذلك اعتبارًا من المباراة المقبلة التي تقام على ستاد النادي الملكي أمام فريق أبو قير للأسمدة”.

وواصل بلدية المحلة في بيانه: “ويأتي هذا القرار بعد تنفيذ جميع الاشتراطات الأمنية، وإجراءات الحماية المدنية، ورفع كفاءة الاستاد، واعتماد المعاينة النهائية من الجهات المختصة، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمان والتنظيم داخل الملعب”.

وأضاف: “ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا بدعم وتعاون القيادات الأمنية بمحافظة الغربية،وعلى رأسهم السيد مدير الأمن، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة لعودة الحياة إلى المدرجات”.

واختتم البيان: “كما يتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير بلدية المحلة العريقة، التي لم تتوقف يومًا عن مساندة فريقها، وظلت دائمًا وأبدًا الحصن والسند الحقيقي للنادي عبر الأجيال، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الخطوة بدايةً جديدة نحو موسم مليء بالنجاحات والانتصارات، وأن يشهد ستاد النادي الملكي أجواءً جماهيرية تليق بتاريخ ومكانة بلدية المحلة”.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

