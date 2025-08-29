الجمعة 29 أغسطس 2025
مبابي يتصدر قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو مدرب فريق  ريال مدريد عن قائمة الميرنجي، لمواجهة نظيره ريال مايوركا المقرر لها مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونيو – سيرجيو ميستري.
خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فيران جارسيا – أنطونيو روديجير – دين هويسن.
خط الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تياجو بيتارتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد ومايوركا

ويدخل ريال مدريد المباراة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على أوساسونا بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم الانتصار بثلاثية نظيفة أمام ريال أوفييدو في الجولة الثانية، ويأمل المدرب تشابي ألونسو ولاعبوه في مواصلة الانتصارات وتأكيد البداية القوية للموسم.

حكم مباراة ريال مدريد ومايوركا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز سيتولى إدارة مواجهة ريال مدريد ومايوركا، بينما سيكون خوان لويس بوليدو سانتانا مسؤولا عن تقنية الفيديو VAR.

