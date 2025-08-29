نتيجة مباراتي المنصورة والإنتاج الحربي وأسوان وبروكسي بدوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباراتي فريق المنصورة ونظيره فريق الإنتاج الحربي، وأسوان أمام بروكسي واللذين أقيما اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

ونجح الإنتاج الحربي في الفوز على المنصورة بهدفين مقابل لا شيء، فيما سقط أسوان أمام بروكسي بهدف نظيف.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

المنصورة ضد الإنتاج الحربي - 0ـ2

بروكسي ضد أسوان - 1ـ0

بلدية المحلة ضد طنطا - 6.30 مساء

الترسانة ضد مسار - 8.30 مساء

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

وجاءت نتائج الجولة الأولى للبطولة كالتالي:

مالية كفر الزيات 1-1 بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

