الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضربها بعصا حتى الموت، تفاصيل صادمة في إنهاء زوج حياة زوجته بالشرقية

أمن الشرقية، فيتو
أمن الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية جريمة مأساوية بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل منزل الزوجية بمركز بلبيس.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد بمقتل "ت. م. س" 38 عامًا، ربة منزل، داخل مسكنها. 

وبالانتقال والفحص تبين أن زوجها "ي. ن. ص" 40 عامًا، وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بتقييدها والاعتداء عليها بالضرب باستخدام عصا حتى فارقت الحياة، ثم لاذ بالفرار.

ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته في بلبيس 

وتمكّن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم بعد ساعات من هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدعوى وجود خلافات زوجية. 

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعذيب زوجته حتى الموت بالشرقية ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا أبرز أخبار المحافظات

مواد متعلقة

إعادة حركة المرور لطبيعتها بطريقي طوخ – شبين القناطر ودائري قليوب بعد حادثي تصادم

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند للاحتلال في غزة

تعرف على منتخبات البطولة الأفريقية للهوكي رجال وسيدات بالإسماعيلية

إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في مدينة بدر

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

الكرملين: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل

الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية

استقرار سعر كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

باستثناء الفلمنك والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads