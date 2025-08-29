ضربها بعصا حتى الموت، تفاصيل صادمة في إنهاء زوج حياة زوجته بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة مأساوية بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل منزل الزوجية بمركز بلبيس.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد بمقتل "ت. م. س" 38 عامًا، ربة منزل، داخل مسكنها.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوجها "ي. ن. ص" 40 عامًا، وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بتقييدها والاعتداء عليها بالضرب باستخدام عصا حتى فارقت الحياة، ثم لاذ بالفرار.

ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته في بلبيس

وتمكّن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم بعد ساعات من هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدعوى وجود خلافات زوجية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

