الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية

قال الجيش اللبناني مساء اليوم الجمعة: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية.

 

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع تمديد ولاية اليونيفيل في ‎لبنان

في غضون ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس، بالإجماع قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في ‎لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

 

وتضمن قرار تمديد ولاية اليونيفيل دعوة دولة الاحتلال لسحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

 

ودعا قرار تمديد ولاية اليونيفيل السلطات اللبنانية للانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم من الأمم المتحدة.

 

ترحيب لبناني بتمديد ولاية اليونيفيل

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية: أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026.

 

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: قرار مجلس الأمن جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الـ5 التي لا تزال تحتلها.

