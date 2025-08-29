الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية

قال الجيش اللبناني مساء اليوم الجمعة: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية.

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع تمديد ولاية اليونيفيل في ‎لبنان

في غضون ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس، بالإجماع قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في ‎لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

وتضمن قرار تمديد ولاية اليونيفيل دعوة دولة الاحتلال لسحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

ودعا قرار تمديد ولاية اليونيفيل السلطات اللبنانية للانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم من الأمم المتحدة.

ترحيب لبناني بتمديد ولاية اليونيفيل

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية: أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: قرار مجلس الأمن جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الـ5 التي لا تزال تحتلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.