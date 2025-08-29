تعرف على منتخبات البطولة الأفريقية للهوكي رجال وسيدات بالإسماعيلية

الهوكي، أعلن الاتحاد الأفريقي للهوكي، قائمة المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية رجال وسيدات، المقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل بالإسماعيلية.

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية

وضمت قائمة المنتخبات المشاركة بالبطولة كل من:

الرجال: مصر - غانا - كينيا - ناميبيا - نيجيريا - جنوب أفريقيا - زامبيا

السيدات: مصر - غانا - كينيا - ناميبيا - نيجيريا - جنوب أفريقيا

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرا لكونها مؤهلة بمقعد واحد مباشر للمشاركة في بطولة كأس العالم أغسطس 2026 بهولندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.