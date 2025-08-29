الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على منتخبات البطولة الأفريقية للهوكي رجال وسيدات بالإسماعيلية

الاتحاد المصري للهوكي،
الاتحاد المصري للهوكي، فيتو

الهوكي، أعلن الاتحاد الأفريقي للهوكي، قائمة المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية رجال وسيدات، المقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل بالإسماعيلية.

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية

وضمت قائمة المنتخبات المشاركة بالبطولة كل من:

الرجال: مصر - غانا - كينيا - ناميبيا - نيجيريا - جنوب أفريقيا - زامبيا

السيدات: مصر - غانا - كينيا - ناميبيا - نيجيريا - جنوب أفريقيا

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرا لكونها مؤهلة بمقعد واحد مباشر للمشاركة في بطولة كأس العالم أغسطس 2026 بهولندا.

الهوكي الاتحاد الأفريقي للهوكي مصر بطولة كاس العالم نيجيريا

