خارج الحدود

الكرملين: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل

قالت الرئاسية الروسية (الكرملين) مساء اليوم الجمعة: إن الرئيس فلاديمير بوتين يزور الهند في شهر ديسمبر المقبل.

زيارة بوتين المرتقبة إلى الصين غير مسبوقة

ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن رئيسي وفدي التفاوض الروسي والأوكراني على تواصل، لكن لم تُحدد بعد موعد للاجتماع المقبل.

حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية

وأصرت روسيا على حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية وعلى أوكرانيا التعامل بالمثل.

وأوضحت أن العمل بين روسيا والولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية ينبغي أن يكون بشكل غير علني لتحقيق نتائج.

