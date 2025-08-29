كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند للاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس مساء اليوم الجمعة، استهداف مع سرايا القدس ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال شرق حي الزيتون بغزة.

وقالت كتائب القسام، إنها رصدت هبوط مروحيات إخلاء إسرائيلية الثلاثاء الماضي.

جيش الاحتلال يبدأ العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال أن إخلاء مدينة غزة "أمر لا مفر منه" بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة للسيطرة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان “بتوجيه من الحكومة قررنا عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة سنواصل العملية البرية والهجمات في غزة لحماية مواطني إسرائيل".

