الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند للاحتلال في غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس مساء اليوم الجمعة، استهداف مع سرايا القدس ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال شرق حي الزيتون بغزة.

وقالت كتائب القسام، إنها رصدت هبوط مروحيات إخلاء إسرائيلية الثلاثاء الماضي.

جيش الاحتلال يبدأ العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال أن إخلاء مدينة غزة "أمر لا مفر منه" بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة للسيطرة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان “بتوجيه من الحكومة قررنا عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة سنواصل العملية البرية والهجمات في غزة لحماية مواطني إسرائيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام حماس القسام الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يبدأ العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة

41 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

كتائب القسام تعرض مشاهد لكمين استهدف قوات الاحتلال في بيت حانون

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا في غزة

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads