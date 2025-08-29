الدوري المصري، المقاولون في مهمة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره سيراميكا فى السادسة مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاح مباريات الأسبوع الخامس لبطولة الدورى المصري الممتاز.

مباراة المقاولون وسيراميكا

ويسعى ذئاب الجبل بقيادة محمد مكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الفوز الأول له فى الدوري.

ويتطلع سيراميكا لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من صاحب الأرض، من أجل المنافسة على احتلال مركز متقدم فى المربع الذهبى لجدول المسابقة، بعدم حقق فوز وتعادل وهزيمة فى المباريات الماضية.

ويحتل المقأولون المركز العشرون برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل سيراميكا المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويلتقي فريق المقاولون وسيراميكا كليوباترا في الـ6 مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب المقاولون وسيراميكا

ويحتل فريق المقاولون العرب الترتيب الـ20 وقبل الأخير برصيد نقطتين، أما سيراميكا فيأتي في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

