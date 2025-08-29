البنك الأهلي يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش في الدوري

يلتقي فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

يسعى كلا الفريقين إلى الفوز لتحسين النتائج لاسيما مع بحث البنك عن الفوز الأول، في ظل البداية المتواضعة للفريق.

ويسعى طلائع الجيش لتعويض الخسارة من الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدف نظيف، حيث يبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية لاستعادة توازنه في مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

