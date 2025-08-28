نجم الزمالك السابق يتذكر هدفه في الأهلي وفاروق جعفر يحصل على السيارة

كشف أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق عن كواليس لأول مرة جمعته بفاروق جعفر نجم القلعة البيضاء، خلال حضور الأخير ضيفًا في حلقة برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك.



وقال أحمد عبد الحليم مع محمد صبري: "تلقينا وعدًا من أحد محبي الزمالك الذي كان يملك شركة سيارات، بأن من سيسجل هدفًا في شباك الأهلي سيحصل على سيارة مجانًا".

الأهلي والزمالك

وتابع ضاحكًا: "أنا من سجلت الهدف وليس فاروق جعفر، ولكن صاحب الشركة كيف لا يحصل فاروق جعفر (كابتن النادي) على السيارة، فحصل عليها هو، وأنا حصلت على أخرى بالتقسيط".

وأتم: "فاروق جعفر كان يصطحبني معه بعد خوض التدريبات وهو من اللاعبين الذين احتضنوا الأجيال التالية.. وأعتبر فاروق جعفر "نجم فوق العادة" في الزمالك".

