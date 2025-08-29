الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بينهم أجنبي، حكام مباريات غدا السبت في الدوري المصري

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات غدا السبت في منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

 

مباريات يوم السبت 

الجونة ضد زد - 6 مساء - إستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - إستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - إستاد السلام

حكام مباراة الجونة ضد زد

 

 

حكام مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة

 

 

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 

 

وتأكيدًا لانفراد فيتو تم إعلان الحكم الإسباني خافيير روخاس، لإدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد وصول خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

وكانت فيتو قد انفردت بأن خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز والموعد وصوله امس الخميس إلى القاهرة لإدارة المباراة.

 

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء -  ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز حكام مباريات غدا السبت مباريات يوم السبت حكام مباراة الجونة ضد زد مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة الجونة ضد زد

مواد متعلقة

فاروق جعفر يشيد بصفقات الزمالك

نجم الزمالك السابق يتذكر هدفه في الأهلي وفاروق جعفر يحصل على السيارة

الزمالك: لسنا في صدام مع وزارة الإسكان والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها

الدوري السعودي، الاتفاق يفوز على الخلود بهدفين مقابل هدف

ثنائي المصري ينضم إلى معسكر منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

لاعب المصري ضمن قائمة منتخب رواندا في تصفيات كأس العالم

لتخطي الدوسري وجوميز، رقمان جديدان ينتظران رونالدو في الدوري السعودي

طاقم أجنبي وحيد، حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads