بينهم أجنبي، حكام مباريات غدا السبت في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات غدا السبت في منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

مباريات يوم السبت

الجونة ضد زد - 6 مساء - إستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - إستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - إستاد السلام

حكام مباراة الجونة ضد زد

حكام مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وتأكيدًا لانفراد فيتو تم إعلان الحكم الإسباني خافيير روخاس، لإدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد وصول خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

وكانت فيتو قد انفردت بأن خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز والموعد وصوله امس الخميس إلى القاهرة لإدارة المباراة.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

