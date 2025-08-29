ضبط مخزن لبيع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط مخزن غير مرخص لبيع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت التحريات أن مالك المخزن، وهو شخص له معلومات جنائية، كان يدير نشاطًا غير مشروع من خلال بيع مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة الموقع، وتم ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، وعدد من الملصقات المزورة المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية، كان يتم تثبيتها على الزجاجات للإيحاء بأنها واردة من الخارج.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

