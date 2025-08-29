الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخزن لبيع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر بالإسكندرية

المتهم
المتهم

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط مخزن غير مرخص لبيع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

 وأكدت التحريات أن مالك المخزن، وهو شخص له معلومات جنائية، كان يدير نشاطًا غير مشروع من خلال بيع مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

 

المرور: تحرير 941 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

مصرع 3 عناصر جنائية خطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة الموقع، وتم ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، وعدد من الملصقات المزورة المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية، كان يتم تثبيتها على الزجاجات للإيحاء بأنها واردة من الخارج.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غش تجاري الاسكندرية مشروبات كحولية مجهولة المصدر حماية المستهلك ضبط مخزن وزارة الداخلية

مواد متعلقة

المرور: تحرير 941 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

مصرع 3 عناصر جنائية خطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية

العربيات اتفحمت، حريق هائل داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بالشرقية (صور)

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء تعدي ضابط على فتاة بالغربية

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص ينتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads