حوادث

مصرع 3 عناصر جنائية خطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ضبط متهمين بحوزتهم
ضبط متهمين بحوزتهم مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربات قوية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عناصر إجرامية خطرة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية لترويجها بالأسواق. 

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية

العربيات اتفحمت، حريق هائل داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بالشرقية (صور)

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المتهمين بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي، أسفرت المداهمات عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في قضايا "مخدرات" عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمحافظة الشرقية. 

وتم ضبط باقي عناصر تلك البؤر ومعهم أكثر من طن مواد مخدرة متنوعة (حشيش – أفيون – هيروين – هيدرو – شابو) إضافة إلى 6000 قرص مخدر، ضبط 150 قطعة سلاح ناري تضم (رشاش جرينوف – 31 بندقية آلية – 44 بندقية خرطوش – 68 فرد خرطوش – 6 طبنجات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بما يزيد عن 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة العناصر الجنائية الخطرة وضبط تجار المخدرات والأسلحة.

