ضبط شخص بتهمة غسل 90 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل الأموال

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، واستحواذ على أراضٍ زراعية.

وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطه الإجرامي بنحو 90 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

