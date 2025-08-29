الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المرور: تحرير 941 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

مخالفة عدم تركيب
مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور،941 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تولت الأجهزة المعنية  رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتحرير 621 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

txt

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية

txt

العربيات اتفحمت، حريق هائل داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بالشرقية (صور)

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

 

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

