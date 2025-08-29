الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

ضبط مسئول كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين بالوايلي

كيان تعليمي
كيان تعليمي

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المقر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه".

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق. 

الجريدة الرسمية
