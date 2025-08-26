محافظ بني سويف يوجه التضامن بتقديم دعم مالي ومعاش شهري لوالدة أطفال دلجا

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، بتقديم واجب العزاء لوالدة أطفال دلجا التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في الحادث الشهير بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، والذي هز مشاعر الرأي العام لما حمله من مأساة إنسانية كبيرة.

محافظ بني سويف يوجه بتقديم العزاء لوالدة أطفال دلجا

وتنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، وبدعم من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قامت هبة الجلالي، ظهر اليوم، بزيارة السيدة المكلومة بمنزل عائلتها في قرية هليه التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، حيث قدمت التعازي والمواساة باسم المحافظة، مؤكدة وقوف الدولة ومؤسساتها إلى جانبها في هذه المحنة.

وكيل وزارة التضامن ببني سويف تزور والدة أطقال دلجا

وأكدت وكيل تضامن بني سويف، أن الزيارة تأتي استجابة سريعة لتكليفات محافظ بني سويف، الذي شدد على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسيدة، لافتة إلى أن مديرية التضامن لن تدخر جهدًا في مساعدتها وتذليل أي عقبات قد تواجهها، مشددة على أن مكتبها مفتوح أمامها وأمام جميع المواطنين في أي وقت.

دعم مالي ومعاش شهري لوالدة أطفال دلجا

وأوضحت وكيل تضامن بني سويف، أنها اصطحبت خلال الزيارة ممثلًا عن مؤسسة نهضة بني سويف، حيث تم تقديم مبلغ مالي من مؤسسة التكامل الاجتماعي مراعاة لظروفها الإنسانية، بجانب تكليف إدارة ببا الاجتماعية بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوفير معاش شهري لها بما يضمن لها دخلًا ثابتًا يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

كما أشارت وكيل تضامن بني سويف، إلى أنه بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف، سيتم توفير الدعم العيني اللازم لها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين أوضاعها المعيشية والتخفيف من الأعباء التي تواجهها، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة تتعاون بشكل كامل مع أجهزة الدولة في مثل هذه الحالات الإنسانية.

