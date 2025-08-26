الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه التضامن بتقديم دعم مالي ومعاش شهري لوالدة أطفال دلجا

وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن ببني سويف تزور والدة أطقال دلجا، فيتو

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، بتقديم واجب العزاء لوالدة أطفال دلجا التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في الحادث الشهير بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، والذي هز مشاعر الرأي العام لما حمله من مأساة إنسانية كبيرة.

 

محافظ بني سويف يوجه بتقديم العزاء لوالدة أطفال دلجا

 

وتنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، وبدعم من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قامت هبة الجلالي، ظهر اليوم، بزيارة السيدة المكلومة بمنزل عائلتها في قرية هليه التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، حيث قدمت التعازي والمواساة باسم المحافظة، مؤكدة وقوف الدولة ومؤسساتها إلى جانبها في هذه المحنة.

 

وكيل وزارة التضامن ببني سويف تزور والدة أطقال دلجا
وكيل وزارة التضامن ببني سويف تزور والدة أطقال دلجا

 

وأكدت وكيل تضامن بني سويف، أن الزيارة تأتي استجابة سريعة لتكليفات محافظ بني سويف، الذي شدد على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسيدة، لافتة إلى أن مديرية التضامن لن تدخر جهدًا في مساعدتها وتذليل أي عقبات قد تواجهها، مشددة على أن مكتبها مفتوح أمامها وأمام جميع المواطنين في أي وقت.

 

دعم مالي ومعاش شهري لوالدة أطفال دلجا

 

وأوضحت وكيل تضامن بني سويف، أنها اصطحبت خلال الزيارة ممثلًا عن مؤسسة نهضة بني سويف، حيث تم تقديم مبلغ مالي من مؤسسة التكامل الاجتماعي مراعاة لظروفها الإنسانية، بجانب تكليف إدارة ببا الاجتماعية بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوفير معاش شهري لها بما يضمن لها دخلًا ثابتًا يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

 

وكيل وزارة التضامن ببني سويف تزور والدة أطقال دلجا

 

كما أشارت وكيل تضامن بني سويف، إلى أنه بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف، سيتم توفير الدعم العيني اللازم لها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين أوضاعها المعيشية والتخفيف من الأعباء التي تواجهها، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة تتعاون بشكل كامل مع أجهزة الدولة في مثل هذه الحالات الإنسانية.

 

غرق سيدة وابنتها في مياه ترعة قشيشة ببني سويف

مصرع أب ونجله في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي ببني سويف

ضبط مخالفات وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة رقابية ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يعلن بدء العمل في 7 عيادات متخصصة للقضاء على السمنة

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته أثناء لقاء المواطنين

كنت شاكة فيها، والدة أطفال دلجا تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لجريمة زوجة الأب

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

بعد إعادة مسعف 1.5 مليون جنيه لمصابي حادث.. غنيم: موقف يعكس ضميرا يقظا وأمانة حقيقية

محافظ بني سويف: عامل مزلقان السادات يجب أن يكون قدوة للجميع في الشجاعة واليقظة

"ما فكرتش في نفسي"، بطل مزلقان بني سويف يروي لحظات إنقاذه شابًا من الموت (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

غرق سيدة وابنتها في مياه ترعة قشيشة ببني سويف

مصرع أب ونجله في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي ببني سويف

ضبط مخالفات وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة رقابية ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يعلن بدء العمل في 7 عيادات متخصصة للقضاء على السمنة

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته أثناء لقاء المواطنين

كنت شاكة فيها، والدة أطفال دلجا تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لجريمة زوجة الأب

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

بعد إعادة مسعف 1.5 مليون جنيه لمصابي حادث.. غنيم: موقف يعكس ضميرا يقظا وأمانة حقيقية

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads