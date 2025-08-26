الصندوق الأسود، مروة يسري تعلن مصدر معلوماتها وتكشف سر خطير عن وفاة البلوجر يارا أشرف

كشفت التحقيقات التي أجريت مع مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك" المزعومة والمحبوسة حاليًّا على ذمة قضايا تشهير بعدد من المشاهير ومنهم الفنانة وفاء عامر وعدد من مشاهير التيك توك فضلًا عن زعمها، أنها نجلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من والدتها وفق ادعائها من الفنانة إيمان الطوخي وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي، عن مفاجآت جديدة تتعلق يمصدر حصولها على المعلومات التي دفعتها لنشر فيديوهات تتهم فيها الفنانة وفاء عامر بالاتجار في البشر هي وعدد من مشاهير التيك توك.

وقالت “ابنة مبارك المزعومة”، إن هناك شخصًا يُدعى "أليكس"، مصدرها في كافة الاتهامات التي ذكرتها ضد الفنانة وفاء عامر بالاتجار في الأعضاء البشرية.



وأوضحت أمام جهات التحقيق أنها حصلت على مستندات وأوراق تؤكد تورط الفنانة وفاء عامر بالاتجار في الأعضاء وذلك من شخص يدعى "أليكس"، تواصل معها عبر تطبيق "تيك توك" وأبلغها بأن لديه معلومات ووثائق خطيرة.



وأضافت “بنت مبارك المزعومة”، أن "أليكس" أرسل المستندات لها منذ نحو ثلاثة أشهر عن طريق شخص مجهول داخل أحد المولات في منطقة سموحة بالإسكندرية، مشيرةً إلى أن هذه الوثائق تضمنت بيانات تؤكد تورط أطراف بالقضية، وتحمل اسم مستشفى شهير بالمهندسين.

وأشارت إلى أن "أليكس" كان قريبًا من المتورطين ويُعد بمثابة "الصندوق الأسود" لديهم، ومطّلعًا على كافة تفاصيلهم واللجان الإلكترونية التابعة لهم، وأنه قرر مساعدتها من خلال كشف ما بحوزته من معلومات.



وتابعت مروة يسري في اعترافها، أنه في يوم 24 أغسطس الجاري تم العثور على جسد فتاة تُدعى يارا أشرف داخل منزلها في ظروف غامضة، بعد مرور 48 ساعة فقط من ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" مع الإعلامي أحمد رجب.

وخلال البث المباشر، تحدثت يارا عن شخص يُدعى "إليكس"، وهو مصري يقيم في نيوزيلندا، مؤكدة أنها تمتلك ما يقارب 256 جيجا من الملفات والمعلومات المرتبطة – بحسب قولها – بشبكة مشبوهة يقودها بهدف ابتزاز الفتيات وتهديدهن.

