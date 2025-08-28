الجمعة 29 أغسطس 2025
الاستماع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحي

انقلاب سيارة ميكروباص
انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السياحي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 


حادث الطريق السياحي اليوم

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق السياحي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

 

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق السياحي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتولى رجال المرور رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وإعادة الحركة المرورية أمام السيارات مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

