إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بطريق الحوامدية

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية أعلى بـمنطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث الحوامدية اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 


وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة الحوامدية مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

