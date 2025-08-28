محافظ القاهرة: حريصون على تنمية مهارات الموظفين وفقًا لأحدث المعايير

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ٤٤ من العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء ومنحهم شهادات تقدير لاجتيازهم دورة IC3spark في الحاسب الآلي التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ( التطوير المؤسسي الرقمي ).

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذي عقد صباح اليوم برئاسة محافظ القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على تطوير وتنمية المهارات والقدرات المهنية للعاملين بها وفقًا لأحدث المعايير، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تعزيز مهارات العاملين بالإدارة المحلية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث إن الاستثمار في العنصر البشري يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية مواصلة تنمية المهارات الإدارية والفنية للعاملين بالمحافظة لمواكبة التطورات وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

