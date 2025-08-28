الايجار القديم، محافظ القاهرة: لجان لتقييم المناطق بكل حي

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجان لحصر المناطق وفقا لقانون تعديلات الإيجار القديم من القانون رقم 164 لسنة 2025 بكل حي برئاسة رئيس الحى وتحت إشراف نواب المحافظ.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديرى المديريات الخدمية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن اللجان من شأنها تقييم المناطق وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن اللجان عضوية ممثلين جهات عديدة لضمان الشفافية ومنها ممثلي عن الضرائب العقارية وهيئة المساحة ومديرى إدارات الطرق والأملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية، على أن يتم تقسيم المناطق إلى "متميزة، متوسطة، اقتصادية".

