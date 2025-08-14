الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

القاهرة تعلن تشغيل نافورة النيل الراقصة (فيديو وصور)

أعلنت محافظة القاهرة عن إعادة تشغيل نافورة النيل، بعد توقفها.

 ونافورة النيل هي نافورة راقصة تتوسط مجرى نهر النيل تم إنشاؤها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهي أقدم نافورة في الشرق الأوسط. 

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  تفقد الأسبوع الماضي الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، من أجل استعادة مكانتها السياحية في إطار جهود الدولة لإحياء التراث وتنشيط السياحة.
 


ورافق محافظ القاهرة في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

وشملت جولة محافظ القاهرة منطقة خان الخليلي، حيث تفقد المحلات السياحية والتقى أصحاب الحرف والباعة، واستمع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المنطقة ورفع كفاءتها السياحية والخدمية بما يتناسب مع مكانتها التاريخية، ويساهم في تحسين تجربة الزائرين للمنطقة، خاصة رواد سياحة اليوم الواحد ثم زار محافظ القاهرة مركز الجمالية لتعليم الحرف اليدوية التقليدية التراثية، وناقش سبل تطوير منطقة النحاسين بحي وسط القاهرة، وتفعيل دور الحرف اليدوية في دعم الاقتصاد المحلي والسياحة الثقافية.

وتفقد محافظ القاهرة خلال جولته بالمركز، الفندق الملحق به لاستقبال الزائرين كجزء من تجربة تجمع بين التعليم الحرفي والسياحة الثقافية، وشاهد أيضًا عددًا من المنتجات اليدوية المعروضة، مشيدًا بجودتها ومؤكدًا أهمية تسويقها كمنتجات مصرية أصيلة.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة أهمية إحياء الحرف التراثية وتعزيز تواجدها في الأسواق، نظرًا لدورها الكبير في جذب السياحة وتوفير العملة الأجنبية، كما ناقش سبل تنشيط الإقبال على المنطقة الأثرية بالجمالية، خاصة مجموعة السلطان قلاوون، والتي تضم مسجدًا ومدرسة وقبة وبيمارستان، وتُعد من أبرز المعالم الإسلامية المملوكية بالعاصمة.

كذلك تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة محلات الحرف اليدوية بمنطقة الجمالية، واستمع إلى أصحاب الحرف بشأن التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتنمية الحرف والحفاظ عليها. مشيرًا إلى أهمية تشكيل اتحاد شاغلين بالمنطقة لتوحيد الجهود للحفاظ على الحرف ودعم الحرفيين.

وتُعد منطقتا خان الخليلي والنحاسين، المتفرعتان من شارع المعز لدين الله الفاطمي وشارع أمير الجيوش، من أهم وأقدم الأسواق التاريخية في العاصمة، وتشكلان جزءًا محوريًا في خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على طابعها التراثي الفريد.

