الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة: صيانة 20 ألف مقعد استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
أكدت همت أبو كليلة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه جار الاستعداد للعام الدراسى الجديد، لافتا إلى ان محافظة القاهرة بها ٢ مليون و٦٠٠ ألف طالب موزعين على ٦١١٤ مدرسة وب٣٥ إدارة تعليمية.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة محافظ القاهرة وبحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديرى المديريات الخدمية. 


وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه جار صيانة ٢٠ ألف "مقعد" بإدارات لمطرية والسلام وعين شمس والبساتين التعليمية. 

وأوضحت أنه هناك تعليمات لكافة المدارس سواء مدارس الرسمية الحكومية أومدارس اللغات بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية بدفع المصروفات. 

وأكدت أنه تم التنبيه على نظافة المدارس وتجهيز برامج لاستقبال الطلاب تم تشكيل قوافل متابعة لكل الإدارات التعليمية لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد. 

