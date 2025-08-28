محافظ القاهرة: افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" في الأحياء والمناطق الرئيسية

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه جار الاستعداد للعام الدراسى الجديد وسيتم افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" بعدد من الأحياء والمناطق خلال الفترة المقبلة، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطن.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديرى المديريات الخدمية.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء والتيسير على المواطنين لتنفيذ طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة التعامل الفورى والسريع مع المتغيرات المكانية والمعنية برصد أى مخالفات بناء.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ومتابعة خدمات المواطنين، والتعامل مع الشكاوى بشكل عاجل.

