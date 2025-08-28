محافظ القاهرة: وضع حلول نهائية لمشكلة الباعة الجائلين بالموسكي والعتبة

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يبذله من جهد لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشمالية،والجنوبية، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعمل حملات لرفع الباعة الجائلين، وتقديم حلول بديلة لهم نهائية وليس مؤقتة، مشيرا إلى انه يتم العمل حاليا مع وزيرة التنمية المحلية لوضع حلول نهائية لمشكلة الباعة الجائلين بالموسكي والعتبة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجان بكل حي لحصر المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم على أن تكون برئاسة رئيس الحي وتحت إشراف نواب المحافظ لتقييم المناطق طبقًا للضوابط المحددة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة، كما طالب بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى إهدار حقوق الدولة.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم العمل حاليا بالقاهرة وفق رؤية تستهدف إعادة رونق العاصمة واستعادة مكانتها كمدينة للسياحية، والفن، والتاريخ والثقافة حيث يتم إعادة تخطيط المدينة، والتعامل مع المواقف العشوائية داخل المحافظة لتكون أكثر تنظيمًا بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق مثل موقف السلام والذي تم افتتاحه وتشغيله، بالإضافة الى العديد من المواقف الأخرى التي يتم إعادة تخطيطها وتنظيمها.

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات التي قامت بها محافظة القاهرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمساكن مدينة معًا بديل العشوائيات بحي السلام ثان استهدفت إعادة الانضباط للمدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل حملات متكررة على كافة المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم عمل مصانع بمدينة معًا بالتعاون مع رجال الأعمال كما حدث في الأسمرات لتوفير فرص عمل للقاطنين بها، كما يتم التعاون مع الجمعيات الأهلية لتنظيم فعاليات وأنشطة لتغيير سلوكيات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.