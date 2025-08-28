محافظ القاهرة: منع ركن السيارات بوسط البلد وتحويل المنطقة إلى ممشى سياحي

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لأن تكون عاصمة سياحية وثقافية وفنية، لافتا إلى أنها مقصد عالمى وجار العمل على إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من المجتمع المدني لتطوير منطقة وسط البلد.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديرى المديريات الخدمية.

وقال إنه سيتم تحويل بعض المناطق بالقاهرة إلى ممشى سياحي يتم فيها منع انتظار السيارات كمنطقة الشريفين وشارع إبراهيم بمنطقة مصر الجديدة.

وقال إنه جار إعادة تخطيط المواقف العشوائية على غرار موقف السلام الإقليمى، لافتا إلى أنه جار العمل على حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال إيجاد أماكن بديلة لهم.

