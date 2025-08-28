مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بدار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد تفاصيل الواقعة.

مشاجرة بالقاهرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين

وكشف الفحص عن تلقى لقسم شرطة دار السلام بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين الطرف الأول: 3 أشخاص، أصيبوا بجروح متفرقة، وتوفي أحدهم متأثرًا بإصابته والطرف الثاني: 4 أشخاص، أصيبوا أيضًا بجروح.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخرين.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

