الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالقاهرة

ضبط مليوني قطعة مستلزمات
ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالقاهرة.


وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية منتج نهائي "قفازات طبية، لاصق طبي، سرنجات، أجهزة وريد، أجهزة محاليل طبية مختلفة" مجهولة المصدر، بداخل مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تحرش سائق "توك توك" بسيدة أجنبية بالقاهرة

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

