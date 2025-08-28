تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالقاهرة.



وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية منتج نهائي "قفازات طبية، لاصق طبي، سرنجات، أجهزة وريد، أجهزة محاليل طبية مختلفة" مجهولة المصدر، بداخل مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

