الأمن يكشف ملابسات فيديو تحرش سائق "توك توك" بسيدة أجنبية بالقاهرة

حوادث

كشفت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو تحرش سائق "توك توك" بسيدة أجنبية بالقاهرة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله قيام سائق مركبة "توك توك" بالتحرش بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وإجبارها على دفع مبلغ مالي أثناء تجولها بدراجة نارية في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وتبين أنه سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

