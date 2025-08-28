ضبط سيدة تدير ناديًا صحيًّا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، لقيامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكان وضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات و3 أشخاص أثناء ممارستهم نشاطهم غير المشروع. وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

