ضبط سيدة تدير ناديًا صحيًّا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

ضبط سيدة تدير ناديا
ضبط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، لقيامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكان وضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات و3 أشخاص أثناء ممارستهم نشاطهم غير المشروع. وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل الواقعة.

ضبط 4 متهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من شركة بالقاهرة

المرور: تحرير 846 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

