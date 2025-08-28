الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار العلمين الدولي

رئيس الوزراء، فيتو
رئيس الوزراء، فيتو

 استقبل، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمطار العلمين الدولي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بمطار العلمين الدولي

ومن المُقرر أن يعقد  الدكتور مصطفى مدبولي لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء القطري، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

رئيس مجلس الوزراء بدر عبد العاطى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية مطار العلمين الدولي

