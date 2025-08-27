الخميس 28 أغسطس 2025
أخبار مصر

مدبولي يكشف عن إشكالية مطار برج العرب وخطة الدولة بشأن إدارة المطارات

مطار برج العرب، فيتو
مطار برج العرب، فيتو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يُثار حول بيع أصول المطارات المصرية غير صحيح، موضحًا أن الدولة تتحدث فقط عن إدارة وتشغيل هذه المطارات من خلال القطاع الخاص أو شركات عالمية متخصصة.

 

تطوير مطار برج العرب

وأشار مدبولي إلى أن مطار برج العرب جرى تطويره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الشكاوى التي تصل للحكومة تتعلق في الأساس بمنظومة الإدارة والتشغيل، وهو ما يستدعي الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

 

تجارب دولية ناجحة

وأضاف رئيس الوزراء أن دولًا متقدمة مثل الأردن وتركيا وغيرها، أسندت إدارة وتشغيل المطارات لديها إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر تتبنى النهج ذاته عبر طرح مطاراتها أمام شركات متخصصة لضمان رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات بمعايير عالمية.

 

استراتيجية شاملة

وشدد مدبولي على أن هدف الدولة هو أن يكون لكل مطار في مصر عقد إدارة وتشغيل مع شركة متخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وزيادة كفاءة التشغيل، ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

