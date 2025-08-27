مدبولي: خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام خلال 3 أشهر بتكليف من السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع مخرجات اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسئولي الهيئات الإعلامية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو الخروج بخارطة طريق متكاملة لتطوير الإعلام في مصر خلال 3 أشهر.

توسيع قاعدة المشاركة

وأوضح مدبولي أن الرئيس وجه بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في إعداد الخطة، بحيث تشمل مختلف الخبرات الوطنية في المجال الإعلامي، من أجل صياغة خريطة واضحة تتضمن أهدافًا عملية، وخطة تمويل محددة، وتقديرات للتكلفة والموارد المالية اللازمة لتنفيذها.

التزام الدولة بالتنفيذ

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما ستخرج به اللجنة المشكلة لوضع خارطة الطريق سيتم تنفيذه بشكل كامل من جانب الدولة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الإعلامية سيكونان في قلب عملية التطوير، بما يشمل إجراءات تنظيمية وتشريعية وتمويلية، لضمان الارتقاء بالمنظومة الإعلامية.

الشفافية وإتاحة البيانات

وشدد مدبولي على أن إتاحة البيانات ستكون إحدى ركائز الخطة الجديدة، قائلًا: "نحن أحرص ما يكون على إتاحة بياناتنا والتقارير التي تنشر"، بما يعزز من الشفافية ويتيح للمؤسسات الإعلامية القيام بدورها على أكمل وجه.

لقاءات مع رؤساء التحرير

وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك في إطار إشراك جميع أطراف المنظومة الإعلامية في صياغة المستقبل.

