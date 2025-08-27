رئيس الوزراء: تدبير موارد استثنائية لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهاته بشأن تعزيز جهود صيانة البنية التحتية للدولة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية خاصة للحفاظ على استدامة المشروعات القومية وتجنب أي حوادث أو أعطال قد تؤثر على حياة المواطنين أو تعطل الخدمات الأساسية.

تأمين الموارد المالية

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تأمين التكاليف والموارد المالية اللازمة لبرامج الصيانة بشكل دوري ومنهجي، مشددًا على أن الصيانة لا تقل أهمية عن تنفيذ المشروعات الجديدة، وأن إهمالها قد يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية جسيمة.

اعتمادات استثنائية

وأكد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل تدبير اعتمادات استثنائية مخصصة لملف الصيانة خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استمرار كفاءة المشروعات الخدمية والتنموية، وللتأكد من أن جميع الأمور تسير في نصابها الصحيح.

أولوية حكومية

وأضاف مدبولي أن الحكومة تنظر إلى الصيانة باعتبارها أولوية استراتيجية، وليست مجرد بند إنفاق، إذ تمثل عنصرًا رئيسيًا في حماية الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات.

