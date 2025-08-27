الخميس 28 أغسطس 2025
ماذا بعد برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟ مدبولي يكشف خطة الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تمتلك رؤية شاملة لما بعد التعاون الحالي مع برنامج صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الرؤية تمتد حتى عام 2030، وتركز على شكل الدولة وتنميتها في مختلف القطاعات.

 

وأضاف مدبولي أن الخطة ستُعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، على أن يتم طرح المسودة الأولى في بداية سبتمبر المقبل ضمن جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء من الوثيقة الكاملة قبل نهاية العام الجاري، بحيث تكون هناك رؤية واضحة ومتكاملة لمستقبل الاقتصاد المصري.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية الجديدة مبنية على رؤية مصر 2030، وتشمل القطاعات الحيوية التي تقود الاقتصاد المصري مثل التعليم، الزراعة، والصناعة، إلى جانب مجموعة من المؤشرات والأرقام الكمية التي سيتم العمل على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

وأكد مدبولي أن مخرجات الحوار الوطني والتقارير التي تم تقديمها في هذا الإطار ستكون جزءًا رئيسيًا من هذه الرؤية، مشددًا على أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار جميع الآراء والمناقشات لضمان أن الوثيقة النهائية تعكس التوافق المجتمعي.
 

