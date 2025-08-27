مدبولي يكشف تفاصيل منح الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل ومعايير منح الوحدات السكنية للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في التعامل مع هذا الملف.

منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات

وأوضح مدبولي أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستحقين، على أن تظل المنصة مفتوحة لمدة 3 أشهر، يتم خلالها تقديم البيانات والمستندات اللازمة. وستُبنى قرارات الاستحقاق على المعلومات المقدمة بما يضمن العدالة والشفافية في تحديد الأولويات.

معايير الاستحقاق والأولوية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معايير الاستحقاق تعتمد بشكل أساسي على:

الحالة المادية للمستأجرين.

أولوية لمن هم من منخفضي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

الحالة الاجتماعية، مع منح أولوية للمتزوجين ومن يعولون أسرًا.

العمر، حيث تكون الأولوية لكبار السن.

آلية التظلمات

وأكد مدبولي أن القرار سيتضمن آليات واضحة وفترة زمنية محددة لتلقي التظلمات، وذلك لضمان دقة البيانات وتحقيق العدالة الكاملة في تحديد المستحقين.

أنواع الوحدات المطروحة

وأضاف رئيس الوزراء أن الوحدات التي ستُطرح للمستحقين ستتنوع بين:

وحدات بالإيجار.

وحدات بالإيجار التمليكي.

وحدات إسكان اجتماعي.

وحدات إسكان متوسط.

مشددًا على أن الدولة تستهدف من هذه الإجراءات توفير بدائل عادلة ومنظمة لمستأجري الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين.

